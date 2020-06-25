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25.06.2020 - 02:27 | | AA

Libya ordusu duyurdu! El-Kaide üyesi terörist yakalandı

Libya ordusu, başkent Trablus'taki bir ilçede gerçekleştirilen operasyonda, El-Kaide üyesi bir teröristin yakalandığını duyurdu.

Libya ordusu duyurdu! El-Kaide üyesi terörist yakalandı

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Misrata Ortak Operasyon Dairesi Terörle Mücadele Biriminin gerçekleştirdiği operasyonda, Tunus uyruklu teröristin yakalandığı belirtildi.

Söz konusu operasyonun, Libya hükümetinin, terörle mücadele alanında yürüttüğü çalışmalar kapsamında gerçekleştirildiği ifade edildi.

Temmuz 2019'da da Libya hükümetine bağlı bir güvenlik gücü, Trablus'ta 3 El-Kaide komutanının yakalandığını duyurmuştu. Hükümet o dönemde yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin düzenlediği saldırılar nedeniyle oluşan güvenlik zafiyetinin terör gruplarının faaliyetlerini artırmasına sebep olduğunu kaydetmişti.

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