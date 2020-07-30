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30.07.2020 - 00:06 | | AA

Libya ordusu Hafter saflarında savaşırken yakalanan çocukları serbest bıraktı

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'in saflarında savaşırken yakalanan çocuklardan bazılarının serbest bırakıldığını açıkladı.

Libya ordusu Hafter saflarında savaşırken yakalanan çocukları serbest bıraktı

Libya hükümeti tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu'nun Facebook hesabından yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter için savaşırken yakalanan 18 yaş altı çocuklardan bazılarının serbest bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, serbest bırakılan çocukların sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Libya hükümeti, Hafter güçlerini Trablus saldırıları sırasında "çocuk savaşçı" kullanmakla suçluyor.

Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan 2019'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Libya ordusuna bağlı birlikler de karşı operasyon başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana yaşandığı Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip hükümete bağlı birlikler ile Halife Hafter'e bağlı silahlı güçler arasında çatışmalar sürüyor.

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