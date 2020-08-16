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16.08.2020 - 15:13 | | AA

Libya ordusu: Rusya'ya ait 6 kargo uçağıyla Hafter'e yeni sevkiyatlar yapıldı

Libya ordusu, Suriye'nin Lazkiye şehrinden kalkan 6 Rus kargo uçağıyla, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e destek için yeni sevkiyatlar yapıldığını açıkladı.

Libya ordusu: Rusya'ya ait 6 kargo uçağıyla Hafter'e yeni sevkiyatlar yapıldı

Libya ordusuna bağlı Sirte-Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'nin Lazkiye şehrinden 14 Ağustos Cuma günü 4, 15 Ağustos Cumartesi günü de 2 Rus kargo uçağının kalktığını ve bu uçakların Hafter'in ana karargâhı konumundaki Bingazi'ye indiğini söyledi.

Dırah, söz konusu uçakların Hafter saflarında savaşmaları için Suriye'deki Esed rejimine bağlı paralı askerler veya mühimmat taşıdığını düşündüklerini aktardı.

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