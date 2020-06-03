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03.06.2020 - 07:00 |

Libya’da barış umudu

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Halife Hafter’e bağlı güçlerin, ateşkes görüşmelerine yeniden başlamayı kabul ettiğini duyurdu.

Libya’da barış umudu

Tarafların, “en kısa zamanda onurlu ve güvenli bir yaşama kavuşmak isteyen Libyalıların çağrıları üzerine yeniden diyalog masasına oturmayı kabul ettiğine” değinilen açıklamada, BM’nin tarafların bu kararından memnuniyet duyduğu belirtildi.

Açıklamada, Libya meselesine müdahil tüm ulusal ve uluslararası tarafların, Libya halkının savaşın sonlanması yönündeki çağrılarına karşılık vermesi ve 5+5 müzakerelerinin nihai ateşkese zemin hazırlaması temennisinde bulunuldu. UNSMIL, “çatışmaların durmasının, Libya makamlarının tüm imkanlarını, yeni tip koronavirüsle mücadeleye yoğunlaştırması ve Libyalıların insani ihtiyaçlarının karşılanması için önem arz ettiğini” vurguladı.

Mısır'da Kovid-19'a yakalanan Türk aile ambulans uçakla Türkiye'ye getirildiMısır'da yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalanan Türk vatandaşları Kader ve Veli Biçer çifti ile çocukları, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.Kovid-19 testi pozitif çıkan 38 yaşındaki Kader Biçer ile koronavirüs semptomları gösteren eşi Veli ve çocukları Ensar (18), Ebrar (12) ile Erva Biçer'i (4) taşıyan Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçak, Kahire Uluslararası Havalimanı'ndan Tekirdağ'daki Çorlu Atatürk Havalimanı'na indi.
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