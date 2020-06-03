03.06.2020 - 07:00 |
Libya’da barış umudu
Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Halife Hafter’e bağlı güçlerin, ateşkes görüşmelerine yeniden başlamayı kabul ettiğini duyurdu.
Tarafların, “en kısa zamanda onurlu ve güvenli bir yaşama kavuşmak isteyen Libyalıların çağrıları üzerine yeniden diyalog masasına oturmayı kabul ettiğine” değinilen açıklamada, BM’nin tarafların bu kararından memnuniyet duyduğu belirtildi.
Açıklamada, Libya meselesine müdahil tüm ulusal ve uluslararası tarafların, Libya halkının savaşın sonlanması yönündeki çağrılarına karşılık vermesi ve 5+5 müzakerelerinin nihai ateşkese zemin hazırlaması temennisinde bulunuldu. UNSMIL, “çatışmaların durmasının, Libya makamlarının tüm imkanlarını, yeni tip koronavirüsle mücadeleye yoğunlaştırması ve Libyalıların insani ihtiyaçlarının karşılanması için önem arz ettiğini” vurguladı.
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