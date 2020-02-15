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15.02.2020 - 19:04 | | AA

Libya'da Hafter milisleri, kaçırdıkları 3 kişiyi öldürdü

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus'un doğusundaki Msallata kentinde 3 kişiyi öldürdüğü belirtildi.

Libya'da Hafter milisleri, kaçırdıkları 3 kişiyi öldürdü

Uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu'nun Facebook sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, Hafter milislerinin cuma günü, 2'si Libyalı 1'i yabancı 3 işçiyi işten çıktıkları sırada kaçırıp öldürdüğü ve cesetlerini de Eş-Şeridat bölgesinde yol kenarına attığı ifade edildi.

Libyalı tarafların 12 Ocak'ta Türkiye ve Rusya'nın ateşkes önerisini kabul etmiş olmasına rağmen, Hafter'e bağlı milisler ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor.

Pegasus'tan Düsseldorf seferini yapan uçak için açıklamaPegasus Hava Yolları, Sabiha Gökçen Havalimanı-Düsseldorf seferini yapan tarifeli uçağın park yerine yanaşması esnasında kule tarafından uçak altında alev ve duman görüldüğüne dair ikazda bulunulması üzerine acil terk etme prosedürüne uygun şekilde yolcuların emniyetle tahliyelerinin sağlandığını bildirdi.
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