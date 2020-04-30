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30.04.2020 - 00:21 | | AA

Libya'da Hafter, ramazan ayı boyunca tek taraflı ateşkes ilan ettiğini öne sürdü

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grubun sözcüsü Ahmed el-Mismari, ramazan ayı boyunca tek taraflı ateşkes ilan ettiklerini öne sürdü.

Libya'da Hafter, ramazan ayı boyunca tek taraflı ateşkes ilan ettiğini öne sürdü

Mismari, düzenlediği basın toplantısında, uluslararası çağrılara karşılık vererek ramazan ayı boyunca tüm askeri operasyonlara ara verdiklerini ve ateşkes ilan ettiklerini duyurdu.

Herhangi bir askeri adıma karşılık verme haklarının olduğunu savunan Mismari, ülkedeki askeri hedeflerinden vazgeçmediklerini iddia etti. 

Mismari'nin bu açıklamasından birkaç saat önce Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus’taki askeri sağlık kurumuna düzenlediği roketli saldırıda 1 sağlık çalışanı öldü, 6 görevli yaralandı. Aynı şekilde, Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus'un güneyindeki Msallata kentine attığı füzeler ve havan mermileri buradaki "Doğa Koruma Alanı'nda" yangına neden oldu.

 

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