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13.04.2020 - 17:45 | | AA

Libya'da Hafter'e Sabrata darbesi

Uluslararası toplum tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti güçleri, başkent Trablus'un batısındaki şehri savaş ağası Hafter'den kurtardı.

Libya'da Hafter'e Sabrata darbesi

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) askeri birlikleri, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in işgalindeki Sabrata şehrinde kontrolü tekrar sağladı.

UMH askeri birlikleri resmi sözcüsü Muhammed Kununu yaptığı yazılı açıklamada, başkent Trablus’un batısındaki Sabrata şehrini Hafter milislerinden geri alarak, şehrin tamamında kontrolü sağladıklarını duyurdu.

Kununu açıklamasında, "Askeri birliklerimiz Sabrata ve Surman’da bugün kontrolü tekrar sağladı. Birliklerimiz Sabrata şehrinde Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ait zırhlılar, Grad roketleri ve 10 tank ele geçirdi." ifadelerini kullandı.

Sözcü Kununu, bugünkü operasyonun 25 Mart’ta başlatılan "Barış Fırtınası" operasyonunun hedefleri çerçevesinde planlı bir şekilde gerçekleştirildiğini kaydetti.

Hafter milislerine silah bırakma çağrısı

Surman beldesinin bu sabah ele geçirilmesinin ardından bir açıklama yapan Kununu, Hafter milislerine "silahlarını bırakarak teslim olmaları" çağrısında bulunmuştu.

Yerel kaynaklar, başkent Trablus’un batısında yer alan Surman beldesinin 70 bin, Sabrata şehrinin ise 150 bin civarında nüfusa sahip olduğunu belirtiyor.

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