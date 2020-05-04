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04.05.2020 - 02:31 | | AA

Libya'da hareketli saatler! Hafter milisleri evlere mayın yerleştiriyor

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı grupların darbeci komutanı Halife Hafter'e bağlı milislerin Trablus'un güneyinden çekilirken evlere mayın yerleştirdiği bildirildi.

Libya'da hareketli saatler! Hafter milisleri evlere mayın yerleştiriyor

Libya ordusuna bağlı Öfke Volkanı Operasyonu iletişim merkezinden yapılan açıklamada, "Terörist Hafter milisleri Trablus'un güneyinden kuvvetlerimiz tarafından kovulurken, kaçmadan önce bölgedeki evleri mayınlamışlardır." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Patlayıcı Maddeler İdaresi'nin bir yıldır süren saldırılar sırasında Hafter milislerinin bölgede kullandığı füze, roket cinsinden 5 ton savaş artığı tespit ettiği ve bunların imha edildiği belirtildi.

 

3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kalktıİçişleri Bakanlığı'nca yeni tip corona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Bakanlık tarafından 28 Nisan Salı günü yayımlanan genelgeyle, Zonguldak'ın yanı sıra büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van il sınırları içinde 1 Mayıs Cuma itibarıyla başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması, 72 saatlik sürenin ardından saat 00.00 itibarıyla kaldırıldı.
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