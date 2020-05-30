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30.05.2020 - 05:57 | | AA

Libya'da iki kent corona virüs nedeniyle giriş çıkışlara kapatıldı

Libya'nın güneybatısındaki Gat ve Gadamis kentleri yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında giriş çıkışlara kapatıldı.

Libya'da iki kent corona virüs nedeniyle giriş çıkışlara kapatıldı

Ülkenin Cezayir sınırındaki Gat kenti Belediye Başkanı Komani Muhammed Salih yaptığı yazılı açıklamada, 10 gün boyunca kentin sınırlarının kapatılacağını duyurdu.

Güneydeki Gadamis kenti belediye meclisi de kentin 15 gün boyunca giriş çıkışlara kapalı tutulması kararı aldı. Yapılan yazılı açıklamada, hasta acil durumların bundan istisna tutulacağı belirtildi.

Söz konusu önlem, Sebha kentinde 25 kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından bir haftalık sokağa çıkma yasağı kararının peşinden alındı.

Sebha kentine ilişkin Libya makamlarından yapılan son açıklamada, kentte 13 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği duyuruldu. Yeni vakalarla Sebha kenti Libya'da salgının merkezi olarak kabul ediliyor.

Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi tarafından yapılan açıklamada, kentte 423 kişinin teste tabi tutulduğu ve 13 yeni vakanın tespit edildiği belirtildi.

Libya'da son verilere göre, 118 kişi salgına yakalandı, 5 kişi hayatını kaybetti.

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