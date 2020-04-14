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14.04.2020 - 07:00 | | SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

Libya’da UMH birlikleri iki önemli noktayı ele geçirdi

Libya’da Birleşmiş Milletler”in meşru hükümet olarak tanıdığı ve Türkiye’nin de desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri, Trablus’un batısındaki Surman ve Sabrata kent merkezlerini, Halife Hafter güçlerinden temizledi.

Libya’da UMH birlikleri iki önemli noktayı ele geçirdi
SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

 

UMH ile darbeci General Halife Hafter arasındaki çatışmalar Trablus çevresinde sürüyor. Önceki gün Trablus’un 200 km doğusundaki Misrata kenti yakınlarında, Hafter milislerine ait iki İHA ve bir askeri helikopteri düşüren UMH birlikleri, dün sabah Trablus’un batısındaki Surman ve Sabrata kentlerini ele geçirmek için operasyon başlattı.Surman’da kontrolü tekrar sağlayan UMH, Hafter güçlerine ait çok sayıda mühimmat ve zırhlı araca da el koydu. UMH güçleri, BAE panzerleri, Gradroketleri ve 10 adet tankın ele geçirildiğini duyurdu. UMH güçleri, ardından Sabrata’ya yöneldi. Burayı da iki yandan kuşatan UMH, çatışmaların ardından kent merkezini ele geçirdi. Sabrata yakınlarındaki Adjelat, Tawela, Regdalin ve Tunus sınırındaki Al Assah kampı da UMH tarafından alındı. Surman ve Sabrata’nın ele geçirilmesiyle, kıyı hattındaki Zoura’dan Trablus’a giden yol açıldı, Trablus’tan Tunus sınırına kadar olan bölge UMH kontrolüne geçti. Hükümet güçleri, Trablus’un batısında yaklaşık 3 bin kilometrekarelik alanı Hafter milislerinden geri aldıklarını duyurdu.

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