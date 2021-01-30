‘Libyalıları rahat bırakın’ çağrısı

Libya’da ateşkesin sürdüğünü, Libyalıların ülkedeki iç savaşa son vermek için üzerlerine düşeni yaptığını ve olağanüstü çaba gösterdiğini belirten Guterres, Libya’daki krize dahil diğer tarafların da üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade etti.

Guterres, “Libya’daki tüm yabancı güçler ve yabancı paralı savaşçılar ülkeden çekilmeli, ilk olarak Bingazi ve Trablus’a çekilip sonra ülkeden ayrılmalı. Libyalıları rahat bırakın çünkü Libyalılar, yalnız bırakıldıklarında sorunlarını çözebileceklerini kanıtladılar” değerlendirmesinde bulundu.