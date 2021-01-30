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30.01.2021 - 07:00 |

‘Libyalıları rahat bırakın’ çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya’daki tüm yabancı güçlerin ve yabancı paralı savaşçıların ayrılması ve bir araya gelerek krize çözüm bulmaya çalışan Libyalıların yalnız bırakılması gerektiğini söyledi.

‘Libyalıları rahat bırakın’ çağrısı

Libya’da ateşkesin sürdüğünü, Libyalıların ülkedeki iç savaşa son vermek için üzerlerine düşeni yaptığını ve olağanüstü çaba gösterdiğini belirten Guterres, Libya’daki krize dahil diğer tarafların da üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade etti.

Guterres, “Libya’daki tüm yabancı güçler ve yabancı paralı savaşçılar ülkeden çekilmeli, ilk olarak Bingazi ve Trablus’a çekilip sonra ülkeden ayrılmalı. Libyalıları rahat bırakın çünkü Libyalılar, yalnız bırakıldıklarında sorunlarını çözebileceklerini kanıtladılar” değerlendirmesinde bulundu.

Bartın'da kuru yük gemisinin batmadan önceki son anları kamerada!Bartın'ın İnkum açıklarında, kuru yük gemisinin batmadan önceki durumu, gemiden sağ olarak kurtarılan bir gemici tarafından görüntülendi. Görüntülerde geminin ön kısmının kırılması ve gemi personelini yardım çağrıları yer aldı.
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