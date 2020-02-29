29.02.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER
Lopez yine evleniyor!
ABD’li ünlü şarkıcı Jennifer Lopez’in 2017 yılından beri birlikte olduğu eski beyzbolcu Alex Rodriguez ile bu yaz evleneceği iddia edildi.
US Weekly dergisinin haberine göre, geçen yıl Rodriguez ile nişanlanan Jennifer Lopez, birkaç ay önce evlilik hazırlığına başladı. Bu, Lopez’in dördüncü evliliği olacak.
Yunanistan'a geçen göçmenler Avrupa'nın içlerine yürüyorAvrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişleri sürüyor. Pazarkule sınır kapısı önünde bekleyen yüzlerce göçmen havadan görüntülendi. Türkiye'nin çeşitli illerinden yola çıkıp Edirne'ye gelen göçmenler, sınır kapılarını kapatan Yunanistan'a, Doyran köyünden Meriç Nehri'ni lastik botla aşarak geçiyor. Yunan askerleri, göçmenlerin geçişini engellemek için sık sık gaz bombası kullanırken, nehirde lastik botları kuma saplanan aile, 2 saat sonra kurtarıldı.