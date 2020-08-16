Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan 'İsrail ile barışa' açık kapı

Fransız BFM televizyonuna konuşan Avn, başkent Beyrut'ta 4 Ağustos'ta yaşanan, en az 178 kişinin hayatını kaybettiği ve 6 bine yakın yaralının olduğu patlamanın ardından Lübnan'a gönderilen yardımların "ihtiyaç duyulan yerlere gideceğini" söyledi.

Avn, Beyrut Limanı'nda 2013'ten bugüne bekleyen 2 bin 750 tonluk amonyum nitratın patlamasına ilişkin soruşturmanın bir an önce tamamlanması gerektiğini ve hükümete istifasından önce olayı araştırması için yetkilendirilmiş bir savcı atamasını istediğini savundu.

Patlama karşısında istifa seçeneğini düşünmediğini vurgulayan Avn, "Bu mümkün değil çünkü bu bir boşluğa yol açar. Hükümet istifa etti, ben de istifa edersem hemen seçimleri yapmamız gerekiyor. Ancak şu an ülkedeki durum halkın temsilini ortaya çıkaracak bir seçime müsaade etmiyor." diye konuştu.

İSRAİL'E AÇIK KAPI



Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile ilişkilerini normalleştirme kararına ilişkin "BAE'nin egemen bir ülke olduğu" yorumunu yaptı.

Avn, ülkesinin gelecekte İsrail ile barış yapma ihtimalinin sorulması üzerine, "Bu değişir. Bizim, İsrail ile sorunlarımız var ve ilk önce bunları çözmeliyiz." ifadelerini kullandı.

BAE yönetimi yakın zamanda İsrail ile ilişkilerini normalleştirme anlaşması imzalamış ve 1979’da Mısır’ın ve 1994’te Ürdün’ün ardından "İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan üçüncü Arap ülkesi" olmuştu.

Lübnan ve İsrail arasında sınır ötesi çok sayıda çatışma yaşanmıştı. İsrail, Lübnan iç savaşı sırasında başkente kadar ilerlemiş ve Beyrut'un batısını kuşatma altına almıştı.

Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'in "terör örgütü" olarak kabul ettiği Lübnan'daki Hizbullah örgütünün müttefiki.

Beyrut-Tel Aviv hattında herhangi bir resmi ilişki bulunmuyor ve de iki ülke arasındaki sınır bölgesi Birleşmiş Milletler'e bağlı barış gücü tarafından korunuyor.

BEYRUT LİMANI'NDAKİ PATLAMA



Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada yaklaşık 180 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 30-40 kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.

Patlamaya ilişkin soru işaretleri ve ihmal iddialarının artması üzerine Lübnan sokaklarında sorumluların cezalandırılmasını talep eden protestolar düzenlenmişti.

Protestolar sonucunda, Lübnan Başbakanı Hassan Diyab hükümeti istifasını sunmuştu.