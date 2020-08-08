Lübnan’da isyan büyüyor

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta yaşanan patlamanın ardından ülke yaraları sarmaya çalışırken, sorumluların hesap vermesi için halkın yoğun bir talebi var. Liman bölgesindeki arama kurtarma çalışmaları sonrası olayda ölü sayısı 154’e yükseldi. Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, Beyrut Limanı’nda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 154’e yükseldiğini ve yaklaşık 5 bin yaralı olduğunu açıkladı. Yaralıların yüzde 20’sinin hastanelerde tedavi görmesi gerektiğini kaydeden Hasan, “Özellikle cam parçalarının neden olduğu ciddi yaraları bulunan ve ameliyat edilmesi gereken durumu ağır 120 yaralımız var” dedi.

İlk şoku atlatan Beyrutlular ise zaten hem ekonomik hem de siyasi bir krizin içinde olan ülkede yönetime karşı daha yüksek sesle tepkilerini dile getiriyor. Hükümet yetkilileri, patlamaya limandaki bir depoda 2013’ten beri güvensiz bir şekilde tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını açıklamıştı. Protestocular faciaya hükümetin ihmalinin yol açtığını belirtirken, önceki gece patlamadan hükümeti sorumlu tutan göstericiler güvenlik güçleriyle çatıştı. Parlamento binası yakınlarındaki gösterilerde protestoculara karşı biber gazı kullanıldı.

Haberleri vardı!

Öte yandan şiddetli patlamanın yaşandığı Beyrut Limanı’nda görevli 16 kişinin soruşturma kapsamında gözaltına alındığını bildirildi. Askeri mahkemenin açıklamasında, patlamanın meydana geldiği salı gününden beri yürütülen soruşturma kapsamında Beyrut Limanı’nda görevli 16 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Yürütülen soruşturmanın, patlamaya yol açan her türlü etkeni kapsadığına işaret edilen açıklamada, “Soruşturma çerçevesinde şu ana kadar Beyrut Limanı Yönetim Kurulu ve gümrük idaresi yetkilileri ile bakım çalışanları ve patlamanın meydana geldiği 12 Nolu ambar çalışanlarından 18 kişinin ifadesi alındı” denildi. Soruşturma kapsamında dün akşam da Beyrut Limanı Müdürü Hasan Kuraytim ve Lübnan Gümrükler Müdürü Bedri Zahir gözaltına alındı.

Ancak bu soruşturmanın yeterli olmadığı ve ülkede artık çok daha ciddi biçimde sorgulanan dine ve mezheplere dayalı yönetim biçiminin geleceği tartışılıyor. Lübnan’da bu sistemin yol açtığı yolsuzluğun sona erdirilmesi için çok daha ciddi reformaların gerçekleştirilmesi gerektiği halkın ortak görüşü. Ortaya çıkan son belgeler, Adalet Bakanlığı da dahil olmak üzere, yetkililerin limandaki durumdan haberdar olduğunu ortaya koyuyor. Buna rağmen tehlikeli durumu engellemek için hiçbir şey yapılmadığı görülüyor.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya neden olan etkenlerin henüz netleşmediğini belirterek, “Füze, bomba veya diğer bir eylemle dış bir etken de buna yol açmış olabilir” yorumunda bulundu.

Bu arada Interpol, patlamada ölenlerin kimlik tespiti için Lübnan’a uzmanlardan oluşan bir ekip gönderecek.

İşte o çuvallar!

Beyrut’u harabeye çeviren patlamanın sorumlusu olarak gösterilen amonyum nitrat kargosunu kente getiren gemiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Geminin kaptanı Boris Prokoşev, Reuters’a yaptığı açıklamada, gemi sahibinin Beyrut’tan ek malzeme yükleteceğini, bunun için geminin Lübnan’a geldiğini ifade etti. Ancak finansal güçlük yaşayan geminin sahibi liman ücretlerini ödeyemedi ve malzemeler yüklemedi. Geminin karg osu ise daha sonra limana indirildi. 2013’den beri limanda bekletilen malzeme, Beyrut’ta yaşanan felakete sebep oldu. Geminin Beyrut’a gelmeden önce 4 hafta boyunca da Atina durduğu ortaya çıktı.

10 yıl Fransa yönetsin!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Beyrut Limanı’nda yaşanan patlama nedeniyle Lübnan’a gerçekleştirdiği destek ziyaretinin ardından ülkede bir ‘Lübnan gelecek 10 sene Fransız mandası altına girsin’ imza kampanyası başlatıldı. Toplu imza sayfası olan Avaaz’da başlatılan kampanyaya binlerce kişi destek verdi. Macron ise, ülkesinin Lübnan’ın iç işlerine karıştığına yönelik eleştirileri reddederek, “Kardeşlik ve yardım söz konusu. Yanılmayın” ifadelerini kullandı.