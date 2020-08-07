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07.08.2020 - 15:02 | | İHA

Lübnan'daki patlamada ölü sayısı 154'e yükseldi

Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada ölü sayısı 154'e yükselirken, 120’si ağır olmak üzere 5 bin yaralı olduğu açıklandı.

Lübnan'daki patlamada ölü sayısı 154'e yükseldi

4 Ağustos’ta Beyrut Limanı’nda amonyum nitrat deposunda şiddetli patlama meydana gelmişti. Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hassan, patlamanın ardından ülkeye destek amacıyla gelen Cezayirli sağlık ekibi ile bir araya geldi. Cezayirli sağlık ekibi ile gerçekleştirdiği görüşmede açıklama yapan Bakan Hassan, patlama sonucu can kaybının 154'e yükseldiğini açıkladı. Yaralı sayısının 5 bin olduğunu hatırlatan Lübnanlı Bakan, 120 yaralının ise durumunun kritik olduğunu söyledi. Bakan Hassan, durumu kritik olanların patlama sırasında parçalanan camlar nedeniyle ağır yaralandığını dile getirdi.

Öte yandan limanda 12 numaralı depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın patlamasıyla meydana gelen facia nedeniyle Yüksek Savunma Konseyi, Beyrut'u "felaket bölgesi" ilan etmişti.

 

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