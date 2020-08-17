Lukaşenko meydan okudu

Belarus’ta Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun seçimi açık farkla kazandığının açıklanmasıyla başlayan protesto gösterileri devam ederken, dün Lukaşenko destekçileri de ilk kez meydanlara çıktı. Önceki gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen ve ondan destek aldığını açıklayan Lukaşenko, bu haberin ardından destekçilerine seslendi. Destekçileri yardıma çağıran Lukaşenko başkent Minsk’te toplanan vatandaşlara teşekkür ederek, “Sizi çağırmak zorunda kalmamız benim hatam değil” dedi. Lukaşenko’nun ülkenin farklı noktalarından kişileri başkente getirttiği öne sürüldü.

Bununla birlikte ülkedeki protesto gösterilerine katılım çok daha büyük oldu. ‘Özgürlük yürüyüşü’ adı verilen gösterilere binlerce kişi katılırken, katılımcılar eylemlerin simgesi haline gelen kırmızı-beyaz eski Belarus bayrakları taşıdılar. Birçok eylemci, 26 yıldır devam eden Lukaşenko iktidarında yeni bir dönemin başladığını ifade ediyor. Eylemler dün 8’inci gününe girerken, eylemciler seçim adil biçimde tekraralanmasını talep ediyor. Avrupa Birliği’nin ardından ABD’nin de destek vermesiyle eylemcilerin cesareti yükseldi.

Sınırda tatbikat!

Lukaşenko seçimin kesinlikle yenilenmeyeceğini ifade ederken, NATO’nun ülkenin batı sınırları yakınında tatbikat yaptığını öne sürdü. Belarus ordusunun da Litvanya sınırında bugün bir tatbikata başlayacağı açıklandı. NATO yönetiminden yapılan açıklamada ise bu iddia yalanlandı ve Belarus’tan insan hakları ve barışçıl protesto hakkına saygı göstermesi istendi. Öte yandan Lukaşenko, Putin’le görüşmesinin ardından talep etmeleri halinde Rusya’nın ülkesine askeri destek sağlayacağını söyledi. Lukaşenko göstericilere cevap olarak Putin’in Belarus’ta düzeni sağlamak için istediği takdirde kendisine güvenlik güçleri desteği sağlamaya hazır olduğunu duyurdu. Belarus’taki birçok kişi bu sözleri, Kremlin’in yardımıyla gerekiyorsa kan akıtarak protestoların bitirileceğine dair doğrudan bir tehdit olarak algılıyor. Lukaşenko, iktidarı hiç olmadığı büyük bir tehdit altına olmasına karşın görevi bırakmaya hazır olmadığının işaretlerini veriyor.