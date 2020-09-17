Lunaparkta koronavirüs kampanyası: İki saatliğine kiralık!

Kentucky eyaletinde bir lunapark, koronavirüs salgını nedeniyle yaşadığı ekonomik sıkıntılarla baş etmek için ilgi çekici bir kampanya başlattı.

Sezon kapanmadan müşteri çekmenin yolunu arayan Beech Bend Amusement Park yöneticileri, işletmenin tamamını kiralamaya başladı.

İsteyenler artık ailece ya da arkadaşlarıyla lunaparkta diledikleri gibi eğlenebilecek. Fox News, lunaparkın 6 kişiye kadar 8 saat boyunca kiralanabileceğini ve önceden haber verilirse kişi sayısının da artabileceğini bildirdi.

Ancak fiyatlar tabii ki normalde yetişkinler için 38 dolar olan giriş fiyatından yüksek. 6 kişilik bir aileden iki saatlik lunapark kirası için 5 bin dolar isteniyor.

Bu uygulama, parkın 19 Eylül'deki kapanışına kadar sürecek.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin derlediği verilere göre, ABD'de 6 milyon 600 bini aşkın vaka tespit edilirken Kovid-19 bu ülkedeki 200 bine yakın ölümün sebebi olarak kaydedildi.

Kaynak: Independent Türkçe