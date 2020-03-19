19.03.2020 - 23:36 | | AA
Macaristan'da corona virüs nedeniyle stratejik öneme sahip şirketleri ordu koruyor
Macaristan Savunma Bakanlığı, yeni tip corona virüs (covid-19) salgını dolayısıyla ülkede stratejik öneme sahip 71 şirketin güvenliğini ve işleyişini güvence altına almak için ordunun görev aldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ordunun, Budapeşte Borsası, Posta Servisi, petrol şirketi MOL grubu, Merkez Bankası başta olmak üzere enerji, sağlık, ilaç, kimya, nakliyat gibi ülkenin işleyişinde stratejik önemi sahip 71 şirkette görev yapmaya başladığı belirtildi.
Bugüne kadar 73 vakanın tespit edildiği Macaristan'da ülke genelinde acil durum ilan edilmiş ve sadece vatandaşlar ve oturum izni olan Avrupa Birliği vatandaşlarının ülkeye alınacağı açıklanmıştı.
Sağlık Bakanı Koca'dan yeni corona virüs açıklaması: Ölü sayısı 4, toplam vaka sayısı 359 olduSağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada "Son 24 saatte yapılan 1.981 testten 168’İ pozitif çıktı. 191 olan hasta sayımız 359’a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız." ifadelerini kullandı