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04.03.2020 - 21:13 | | AA

Macaristan'da ilk Kovid-19 vakası

Macaristan'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Macaristan'da ilk Kovid-19 vakası

 

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Facebook'tan yaptığı açıklamada, ülkede 2 kişide yapılan testlerin pozitif çıktığını bildirdi.

Virüs tespit edilen 2 kişinin, Macaristan'da eğitim gören İran vatandaşları olduğunu kaydeden Orban, söz konusu kişilerin hastanede tedavi gördükleri bilgisini paylaştı.

Kalın: "Türkiye'ye verilen sözler yerine getirilmeli"Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, sınırdaki göçmen yoğunluğuna dair, "Türkiye üzerine düşenleri fazlası ile yerine getirdi. Ama Türkiye'nin de kapasitesinin bir sınırı var. Verilen sözler yerine getirilmeli" ifadelerini kullandı.
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