MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Macron: Bu yaz uluslararası seyahatler sınırlı olacak
ABONE OL
05.05.2020 - 18:44 | | AA

Macron: Bu yaz uluslararası seyahatler sınırlı olacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni tip corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle bu yaz uluslararası seyahatlerin sınırlı olacağını bildirdi.

Macron: Bu yaz uluslararası seyahatler sınırlı olacak

 

Başkent Paris'in banliyölerinden Poissy'de bir okulu ziyaret eden Macron, burada yaptığı açıklamada, Kovid-19'a karşı savaşın henüz kazanılmadığını söyledi.

Virüsle uzun süre yaşanması gerektiği ve aşının hazır olmadan salgının ortadan kalkmayacağını vurgulayan Macron, Kovid-19 tedbirlerinin kaldırılmaya başlanacağı 11 Mayıs'ın yeni bir aşama olacağını kaydetti.

Macron, bu tarihten itibaren ekonomik hayatın tekrar başlaması gerektiğini belirtti.

"Bu yaz uluslararası seyahatler sınırlı olacak. Dolayısıyla Avrupa'da kalacağız. Salgının durumuna göre bunu daha da sınırlandırabiliriz." ifadesini kullanan Macron, haziran başında bununla ilgili takvimin belirlenebileceğini aktardı.

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 201'e, vaka sayısı ise 203 bin 253'e yükselmişti.

Kovid-19 tedbirleri gevşetilecek

Fransa, Kovid-19 tedbirlerinin 11 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak kaldırılmasına karar vermişti. Serbest dolaşımın sınırlandırılmasının 11 Mayıs’ta kaldırılması kararlaştırılırken, aynı tarihten itibaren kreş, ilk ve ortaokullar kademeli ve isteğe bağlı olarak açılacak. Bir sınıfta en fazla 15 öğrenciye izin verilecek, hijyen kurallarının yanı sıra ortaokulda maske kullanımı zorunlu olacak.

Ülkede 11 Mayıs'ta kafe ve restoranların dışında iş yerleri, mağazalar, küçük müzeler ve kütüphaneler açılacak.

Toplu taşıma araçlarında ve taksilerde maske takmanın zorunlu olacağı ülkede, 100 kilometrenin üzerindeki seyahatlere zorunlu hallerde izin verilecek.

Dezenfeksiyon kabinini 20 ülkeye ihraç ediyorKocaeli'de, ısıtma ve soğutma sistemleri için yedek parça üreten bir firma, koranavirüsün ortaya çıkmasıyla birlikte üretim hatlarında değişikliğe giderek dezenfeksiyon kabini üretmeye başladı. İşletme sahibi Bülent Özbey, dezenfeksiyon kabinlerine yoğun ilgi olduğunu ve 20 ülkeye ihracat yapmaya başladıklarını söyledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Toplu cenaze namazı kılınan köyde karantina süresi 14 gün uzatıldı

Toplu cenaze namazı kılınan köyde karantina süresi 14 gün uzatıldı

Ve beklenen gün geldi! Paralar hesaplara yatırılıyor

Ve beklenen gün geldi! Paralar hesaplara yatırılıyor

Sayıları 1 milyon 200 bini geçti!

Sayıları 1 milyon 200 bini geçti!

Son dakika | Bakan Akar, Kanadalı mevkidaşıyla görüştü

Son dakika | Bakan Akar, Kanadalı mevkidaşıyla görüştü

Sıradaki Haber