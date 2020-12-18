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18.12.2020 - 13:02 |

Macron, koronavirüse AB liderler zirvesinde yakalanmış olabilir

Sağlık Bakanı Veran, Fransız medyasına yaptığı açıklamada Macron'a virüsün Elysee Sarayı'nda düzenlenen yemekte bulaşmadığını söyledi.

Macron, koronavirüse AB liderler zirvesinde yakalanmış olabilir

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Covid-19'a geçen hafta Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde yakalanmış olabileceği açıklandı.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, France 5 kanalında yaptığı açıklamada, Macron'a virüsün Elysee Sarayı'nda düzenlenen yemekte bulaşmadığını söyledi.

Macron'un, Covid-19'a 10-11 Aralık'ta Brüksel'de düzenlenen zirvede yakalanmış olabileceğini ifade eden Veran, liderlerin zirve sırasında büyük bir salonda akşam yemeğinde bir araya geldiğini belirtti.

Mediapart internet sitesinin haberinde, Macron'un çarşamba akşamı Elysee Sarayı'nda Başbakan Jean Castex ve siyasi partilerin Ulusal Meclis'teki grup başkanvekilleri ile bir araya geldiği yemekte 10 kişinin bulunduğu aktarıldı.

Haberde, Macron'un 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasağını ihlal ettiği kaydedildi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un belirtiler göstermesinin ardından yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Macron, 14 Kasım'da yaptığı açıklamada bir yemek masasında 6'dan fazla kişinin bir araya gelmemesi gerektiğini belirtmişti.

Kaynak: Euronews

 

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