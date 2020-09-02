Macron Lübnan’da protesto edildi

Lübnan için toplanan insani yardımları teyit etmek üzere ülkeye geldiğini belirten Macron, ülkede yeni kurulacak kabineye de değinerek, Lübnan’ı kurtaracak ve yolsuzlukla mücadelenin yanı sıra reformları hayata geçirecek bir hükümetin kurulacağından emin olduğunu dile getirdi. Arap dünyasının divası olarak nitelendirilen Lübnanlı sanatçı Feyruz’un evine de giden Macron, burada bir grup göstericinin protestosuyla karşılaştı. Parlamentodaki siyasi güçlerin dışında halkı temsil edecek bir hükümet istediklerini belirten eylemci grup, Macron’u, meclisteki mevcut grupları temsil edecek bir hükümetin kurulmasına katkı sunmakla suçladı. Macron’un, bugün Irak’a gideceği öne sürülmüştü.