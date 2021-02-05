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05.02.2021 - 22:45 | | AA

Macron: "Rusya ile katÄ± diyalog olmazsa Avrupa'da barÄ±ÅŸ, güvenlik ve  istikrar saÄŸlanamaz"

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron, Rusya ileÂ  aralarÄ±nda "katÄ± diyalog" olmazsa Avrupa'da barÄ±ÅŸ, gÃ¼venlik ve istikrarÄ±nÂ  saÄŸlanamayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.Â

Macron: "Rusya ile katÄ± diyalog olmazsa Avrupa'da barÄ±ÅŸ, güvenlik ve  istikrar saÄŸlanamaz"

Macron, Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel ile video konferans yoluylaÂ  yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenlendi.

Almanya ile iliÅŸkilerin gÃ¼Ã§lendirilmesinin Ã¶nemini anlatan Macron,Â  "Rusya ile ortak tarihi ve coÄŸrafyamÄ±z bulunuyor. Rusya Avrupa'dadÄ±r. Rusya ileÂ  sÃ¼rekli iliÅŸkimizin olmasÄ± Ã§Ä±karÄ±mÄ±zadÄ±r. Bunu ÅžansÃ¶lye Merkel ile ayrÄ± ayrÄ± veÂ  beraber yapÄ±yoruz. Bunun devam etmesi Ã¶nemli." dedi.

Macron, Rusya ile anlaÅŸtÄ±klarÄ± ve anlaÅŸamadÄ±klarÄ± konularÄ±nÂ  bulunduÄŸunu aktardÄ±.

"Stratejik olarak benim gÃ¶zÃ¼mde Ã¶nemli olan, Rusya ile katÄ± diyalogÂ  olmazsa Avrupa'da barÄ±ÅŸ, gÃ¼venlik ve istikrar saÄŸlanamaz." ifadesini kullananÂ  Macron, Rusya ile diyalog iÃ§erisinde olmaya devam edeceklerini sÃ¶yledi.

Macron, "(Rus muhalif Aleksey) NavalnÄ±y olayÄ± ile ilgili baÅŸÄ±ndanÂ  sonuna kadar olanlarÄ± kÄ±nÄ±yorum. Zehirlenmesini, hapis cezasÄ± verilmesini veÂ  Rusya'nÄ±n Alman, PolonyalÄ± ve Ä°sveÃ§li diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etme kararÄ±nÄ±Â  kÄ±nÄ±yorum. Siyasi tansiyonlar bÃ¶yle yÃ¶netilmez. Bu 3 Ã¼lke ile dayanÄ±ÅŸmaÂ  iÃ§erisindeyim." diye konuÅŸtu.

Emmanuel Macron, Avrupa BirliÄŸi'nin aÅŸÄ± stratejisinin doÄŸru bulduÄŸunuÂ  ve savunduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi.

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AvcÄ±lar'da bir kiÅŸi, karÄ±sÄ±na baÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürdüÄŸü diÅŸ hekimine saldÄ±rdÄ±Ä°stanbul AvcÄ±larâ€™da bir kiÅŸi, karÄ±sÄ±na baÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürdüÄŸü diÅŸ hekimine saldÄ±rdÄ±. YaÅŸanan tartÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan klinik çalÄ±ÅŸanlarÄ± tarafÄ±ndan olay yerine polis ekipleri çaÄŸrÄ±ldÄ±. Ä°ki tarafÄ±n da birbirinden ÅŸikayetçi olmasÄ± üzerine, klinik çalÄ±ÅŸanlarÄ± ve çift, polis merkezine götürdü.
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