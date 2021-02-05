Macron, Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel ile video konferans yoluylaÂ yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenlendi.

Almanya ile iliÅŸkilerin gÃ¼Ã§lendirilmesinin Ã¶nemini anlatan Macron,Â "Rusya ile ortak tarihi ve coÄŸrafyamÄ±z bulunuyor. Rusya Avrupa'dadÄ±r. Rusya ileÂ sÃ¼rekli iliÅŸkimizin olmasÄ± Ã§Ä±karÄ±mÄ±zadÄ±r. Bunu ÅžansÃ¶lye Merkel ile ayrÄ± ayrÄ± veÂ beraber yapÄ±yoruz. Bunun devam etmesi Ã¶nemli." dedi.

Macron, Rusya ile anlaÅŸtÄ±klarÄ± ve anlaÅŸamadÄ±klarÄ± konularÄ±nÂ bulunduÄŸunu aktardÄ±.

"Stratejik olarak benim gÃ¶zÃ¼mde Ã¶nemli olan, Rusya ile katÄ± diyalogÂ olmazsa Avrupa'da barÄ±ÅŸ, gÃ¼venlik ve istikrar saÄŸlanamaz." ifadesini kullananÂ Macron, Rusya ile diyalog iÃ§erisinde olmaya devam edeceklerini sÃ¶yledi.

Macron, "(Rus muhalif Aleksey) NavalnÄ±y olayÄ± ile ilgili baÅŸÄ±ndanÂ sonuna kadar olanlarÄ± kÄ±nÄ±yorum. Zehirlenmesini, hapis cezasÄ± verilmesini veÂ Rusya'nÄ±n Alman, PolonyalÄ± ve Ä°sveÃ§li diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etme kararÄ±nÄ±Â kÄ±nÄ±yorum. Siyasi tansiyonlar bÃ¶yle yÃ¶netilmez. Bu 3 Ã¼lke ile dayanÄ±ÅŸmaÂ iÃ§erisindeyim." diye konuÅŸtu.

Emmanuel Macron, Avrupa BirliÄŸi'nin aÅŸÄ± stratejisinin doÄŸru bulduÄŸunuÂ ve savunduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi.

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