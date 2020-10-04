Macron, Pasifik Okyanusu'nun gÃ¼neydoÄŸusunda yer alan, Fransa'ya baÄŸlÄ± Ã¶zerk Yeni Kaledonya'da yapÄ±lan referandumda resmi olmayan ilk sonuÃ§larÄ±n duyurulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

SeÃ§menlerin "Ã§oÄŸunluÄŸunun" Yeni Kaledonya'nÄ±n Fransa'ya baÄŸlÄ± kalmasÄ±nÄ± istemesini, Ã¼lkesine gÃ¼venin iÅŸareti olarak deÄŸerlendiren Macron, Fransa'dan baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k isteyen seÃ§menlerin sesine de kulak verdiÄŸini sÃ¶yledi.

Macron, bu referandumun baÅŸarÄ±lÄ± ÅŸekilde gerÃ§eklemesinden duyduÄŸu memnuniyeti dile getirdi.

Bundan sonra Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ referandumun dÃ¼zenlenebileceÄŸini ancak bu kararÄ±n Yeni Kaledonya'daki yetkililer tarafÄ±ndan verilmesi gerektiÄŸini ifade eden Macron, yeni referandumun yapÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde kararÄ±n Ã§Ä±kmasÄ± halinde devletin gerekeni yapacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Macron, Yeni Kaledonya'da siyasi gÃ¼Ã§lerin referandumun sonuÃ§larÄ±nÄ± kabul etmesi gerektiÄŸini belirtti.

REFERANDUMDAN "HAYIR" Ã‡IKTI

YaklaÅŸÄ±k 180 bin seÃ§menin bulunduÄŸu adada yapÄ±lan referandumda halka, Yeni Kaledonya'nÄ±n egemenliÄŸini kazanarak tam baÄŸÄ±msÄ±z olmasÄ±nÄ± isteyip istemedikleri soruldu.

Fransa DenizaÅŸÄ±rÄ± BÃ¶lgeler BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± kesin olmayan sonuÃ§lara gÃ¶re, katÄ±lÄ±m oranÄ±nÄ±n yÃ¼zde 86 civarÄ±nda olduÄŸu referandumda, 108 bini sayÄ±lan oylarÄ±n yÃ¼zde 53â€™Ã¼ baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸa "hayÄ±r" derken, "evet" oylarÄ±nÄ±n oranÄ± yÃ¼zde 47â€™de kaldÄ±.

Resmi dili FransÄ±zca olan adada, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± en fazla yerli halk Kanaklar savunuyor.

KasÄ±m 2018'de dÃ¼zenlenen baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumunda, seÃ§menlerin yÃ¼zde 56,7â€™si baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± reddetmiÅŸti.

KANAKLAR NÃœFUSUN YÃœZDE 44'ÃœNÃœ OLUÅžTURUYOR

Fransa Parlamentosunda iki milletvekili ve iki senatÃ¶r tarafÄ±ndan temsil edilen Yeni Kaledonya, Fransaâ€™dan her yÄ±l 1,3 milyar avro mali destek alÄ±yor.

Fransa'nÄ±n 1853'te ilhak ettiÄŸi Yeni Kaledonya, bu tarihten itibaren 1946'ya kadar sÃ¶mÃ¼rge bÃ¶lgesi oldu, 2003'e kadar da Fransa DenizaÅŸÄ±rÄ± BÃ¶lgeler TopluluÄŸu iÃ§erisinde yer aldÄ±. 2003'te gerÃ§ekleÅŸtirilen anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi sonucu Fransa'ya baÄŸlÄ± Ã¶zerk bir bÃ¶lge olarak konumlandÄ±rÄ±ldÄ±.

YaklaÅŸÄ±k 275 bin nÃ¼fuslu ve 18 bin 576 kilometrekare yÃ¼zÃ¶lÃ§Ã¼mÃ¼ne sahip Yeni Kaledonya'da yerli halk Kanaklar nÃ¼fusun yÃ¼zde 44â€™Ã¼nÃ¼ oluÅŸturuyor.