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24.07.2020 - 07:00 |

Macron yine sivrilmeye çalışıyor

Libya’nın yanı sıra Doğu Akdeniz’deki arama faaliyetleri nedeniyle Türkiye’ye karşı yürüttüğü olumsuz kampanyayı sürdüren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, benzer açıklamalara devam etti.

Macron yine sivrilmeye çalışıyor

Rum Kesimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’le Elysee Sarayı’nda görüşen Macron, burada yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği’nin, provokasyon olarak nitelediği Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine yanıt vermemesinin ciddi hata olacağını söyledi. Kıta sahanlığı ihlalleri nedeniyle Ankara’ya daha fazla yaptırım getirilmesi gerektiğini savunan Macron, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ı kastederek “Akdeniz’in iki ülke için de yaşamsal önemdeki bu bölümünde, enerji ve güvenlik meseleleri büyük önem taşıyor. Bir güç mücadelesi yaşanıyor ve AB’nin çok sessiz kaldığı bir dönemde özellikle Türkiye ve Rusya öne çıkmaya çalışıyor” dedi. Bölgenin güvenliğini, başta Türkiye olmak üzere diğer aktörlerin eline bırakmanın AB için ciddi hata olacağını iddia eden Macron, “Avrupa’nın böyle bir seçeneği yoktur. Bu, Fransa’nın izin verebileceği bir şey değil” diye konuştu.

Merkel faktörü!

Öte yandan Alman Bild gazetesi, Almanya Şansölyesi Angela Merkel’in, salı günü, iki ülke donanmalarına ait gemilerin Meis açıklarında karşı karşıya gelmelerine kısa süre kala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’i arayıp, askeri bir kriz yaşanmasının önüne geçtiğini savundu.

İran'a ait yolcu uçağı savaş uçakları tarafından taciz edildiTahran- Beyrut seferini yapan İran'a ait bir yolcu uçağının, Suriye'nin başkenti Şam üzerinde ABD veya İsrail'e ait olduğu iddia edilen 2 savaş uçağı tarafından taciz edildiği ve olay sırasında bazı yolcuların yaralandığı bildirildi. Öte yandan İran, Şam semalarında iki savaş uçağı tarafından taciz edilen Mahan Havayolları'na ait yolcu uçağına Tahran'a dönüşü sırasında bir şey olması durumunda bundan ABD'nin sorumlu olacağını bildirdi.
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