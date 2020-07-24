Macron yine sivrilmeye çalışıyor

Rum Kesimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’le Elysee Sarayı’nda görüşen Macron, burada yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği’nin, provokasyon olarak nitelediği Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine yanıt vermemesinin ciddi hata olacağını söyledi. Kıta sahanlığı ihlalleri nedeniyle Ankara’ya daha fazla yaptırım getirilmesi gerektiğini savunan Macron, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ı kastederek “Akdeniz’in iki ülke için de yaşamsal önemdeki bu bölümünde, enerji ve güvenlik meseleleri büyük önem taşıyor. Bir güç mücadelesi yaşanıyor ve AB’nin çok sessiz kaldığı bir dönemde özellikle Türkiye ve Rusya öne çıkmaya çalışıyor” dedi. Bölgenin güvenliğini, başta Türkiye olmak üzere diğer aktörlerin eline bırakmanın AB için ciddi hata olacağını iddia eden Macron, “Avrupa’nın böyle bir seçeneği yoktur. Bu, Fransa’nın izin verebileceği bir şey değil” diye konuştu.



Merkel faktörü!



Öte yandan Alman Bild gazetesi, Almanya Şansölyesi Angela Merkel’in, salı günü, iki ülke donanmalarına ait gemilerin Meis açıklarında karşı karşıya gelmelerine kısa süre kala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’i arayıp, askeri bir kriz yaşanmasının önüne geçtiğini savundu.