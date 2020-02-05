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05.02.2020 - 18:20 | | AA

Macron'un ekonomik politikaları zenginlere yaradı

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ekonomik politikaları zenginlere fayda sağladı.

Macron'un ekonomik politikaları zenginlere yaradı

 

Fransa Ekonomik Koşullar Gözlemevinin (OFCE) yayımladığı rapora göre, Macron'un son iki yılda hayata geçirdiği ekonomik politikalar yoksul Fransızların yüzde 5'inin yıllık kazancının 240 avro düşmesine neden oldu.

Zenginlerin yüzde 5'i de bu ekonomik politikalar sayesinde yıllık gelirlerini 2 bin 905 avro artırdı.

Raporda, mayıs 2017'de Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Macron'un politikalarının özel sektöre de fayda sağladığı belirtildi. Bu politikalardan en zararlı çıkanların ise işsiz ve emekliler olduğu vurgulandı.

17 Kasım 2018'den bu yana Macron'un ekonomik politikalarını protesto eden sarı yelekliler, Macron'u "zenginlerin Cumhurbaşkanı" olmakla eleştiriyor.

Ülkede 5 Aralık 2019'da bu yana Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı grev ve gösteriler düzenleniyor.

Protestolar nedeniyle ülkede uzun süredir toplumsal sorunlar yaşanıyor. Gösteriler nedeniyle ülke ekonomisini ciddi anlamda sarsıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: En iyi cevap bu olacak!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisini Devreye Alma Töreni'nde konuştu. Savunma sanayiideki gelişmelere vurgu yapan Erdoğan, "Yerli uçağımızı ise 2023'te hangardan çıkaracağız. F-35'i bize vermemekle tehdit edenlere en iyi cevap bu olacak." ifadelerini kullandı.
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