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25.03.2020 - 12:52 |

Madrid'de buz pateni pisti morga dönüştürüldü!

İspanya'nın başkenti Madrid'de bir buz pateni merkezi, yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 kurbanlarının nakledileceği morga dönüştürüldü.

Madrid'de buz pateni pisti morga dönüştürüldü!

Vaka sayısının 42 bini geçtiği ülkede corona virüsü büyük bir hızla yayılırken başkent Madrid'de bin 200'den fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Yerel yetkililer pazartesi günü, başkentteki hastanelerin yükünü ve kurbanların ailelerinin acılarını hafifletmek için "Buz Sarayı"nın geçici morg olarak kullanılmasına yönelik çalışmaların başlatıldığını duyurdu.

Bunun "istisnai bir önlem" olduğunu belirten yetkililer, morgun gün içinde kullanıma açık hale geleceğini belirtti.

Öte yandan Madrid Belediyesi, cenaze işlerinin personeli için koruyucu ekipman eksikliği nedeniyle cesetlerin toplanamadığını açıkladı.

Cenaze işleri, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenazelerinin, diğer cenaze hizmetleri tarafından kapalı bir tabutla gönderilmesi halinde her zamanki gibi defnedileceğini bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu: Yurt dışında 32 vatandaşımız virüsten hayatını kaybettiDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Yurt dışındaki vatandaşlarımıza en iyi hizmet etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla çalışma başlattık. Dün akşam itibariyle 2 bin 121 öğrencimizi ülkemize getirdik." dedi. Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, yurt dışında corona virüsten 32 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı.
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