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10.10.2020 - 07:00 |

Madrid’de OHAL ilanı

İspanya’da sol koalisyon hükümeti, yeni tip koronavirüs vakalarındaki yüksek artıştan dolayı yaklaşık 6 milyon kişinin yaşadığı Madrid özerk yönetiminde bölgesel olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Madrid’de OHAL ilanı

Kovid-19 önlemlerinin siyasi tartışmaya dönüştüğü İspanya’da Sağlık  Bakanlığının çıkardığı genelgeyle Madrid’de 2 Ekim’den beri uygulanan, bölgeye  giriş ve çıkışların kontrol edildiği serbest dolaşım kısıtlaması, yerel yönetimin itirazı sonrasında mahkeme kararıyla önceki gün iptal edilmişti. Madrid yerel yönetimini Kovid-19’a karşı yetersiz önlem almakla suçlayan merkezi hükümet, mahkemenin iptal kararı sonrası bölgesel OHAL ilan ederek, Madrid’deki serbest dolaşım kısıtlamasını yarım günlük aradan sonra tekrar yürürlüğe soktu. Son 3 haftadır İspanya genelinde açıklanan Kovid-19 vakalarının 3’te  1’inin tespit edildiği Madrid, Avrupa’da da salgının en yoğun görüldüğü kent olarak öne çıkıyor. İspanya’daki son verilere göre Kovid-19’da toplam vaka sayısı 848 bin 324’e çıkarken salgın nedeniyle 32 bin 688 kişi hayatını kaybetti. Madrid’de ise toplam vaka sayısı 258 bin 767, ölü sayısı da 9637 olarak açıklandı.

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