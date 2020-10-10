Madrid’de OHAL ilanı

Kovid-19 önlemlerinin siyasi tartışmaya dönüştüğü İspanya’da Sağlık Bakanlığının çıkardığı genelgeyle Madrid’de 2 Ekim’den beri uygulanan, bölgeye giriş ve çıkışların kontrol edildiği serbest dolaşım kısıtlaması, yerel yönetimin itirazı sonrasında mahkeme kararıyla önceki gün iptal edilmişti. Madrid yerel yönetimini Kovid-19’a karşı yetersiz önlem almakla suçlayan merkezi hükümet, mahkemenin iptal kararı sonrası bölgesel OHAL ilan ederek, Madrid’deki serbest dolaşım kısıtlamasını yarım günlük aradan sonra tekrar yürürlüğe soktu. Son 3 haftadır İspanya genelinde açıklanan Kovid-19 vakalarının 3’te 1’inin tespit edildiği Madrid, Avrupa’da da salgının en yoğun görüldüğü kent olarak öne çıkıyor. İspanya’daki son verilere göre Kovid-19’da toplam vaka sayısı 848 bin 324’e çıkarken salgın nedeniyle 32 bin 688 kişi hayatını kaybetti. Madrid’de ise toplam vaka sayısı 258 bin 767, ölü sayısı da 9637 olarak açıklandı.