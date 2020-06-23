MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Maduro: Trump'la görüşmeye hazırım
ABONE OL
23.06.2020 - 03:02 | | AA

Maduro: Trump'la görüşmeye hazırım

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, gerekirse ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmeye hazır olduğunu bildirdi.

Maduro: Trump'la görüşmeye hazırım

 

Devlet Başkanı Maduro, Venezuela Haber Ajansına (AVN) yaptığı açıklamada, ABD'li mevkidaşı Trump ile görüşebileceğini belirtti.

Trump'ın, kendisiyle görüşebileceği açıklamalarının hatırlatılması üzerine Maduro, eski ABD Devlet Başkanı Yardımcısı Joe Biden ile 2015'teki görüşmesini hatırlatarak "Benim cevabım, Biden ile saygılı bir şekilde uzunca nasıl görüştüysem, gerektiği takdirde Başkan Donald Trump'la da saygı çerçevesinde görüşmeye hazırım. Tıpkı Biden ile görüştüğüm gibi Trump'la görüşebilirim." ifadelerini kullandı.

Trump'tan Maduro görüşmesine yeşil ışık

Trump, Axios adlı internet sitesine verdiği röportajda, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın desteğiyle Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden milletvekili Juan Guaido'ya herhangi bir bağlılığının olmadığını belirterek "Onunla da olur onsuz da ama Venezuela'da yaşananlara son derece karşıyım." demişti.

Maduro ile muhtemel bir görüşmeye nasıl baktığının sorulması üzerine Trump, "Maduro görüşmeyi istiyor ve ben de görüşmelere karşı değilim. Çok az görüşme teklifini reddettim. Bunu değerlendirebilirim." ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamadan bir gün sonra Trump, Twitter hesabından, "Maduro ile sadece bir şeyi konuşmak için görüşürüm: İktidardan barışçıl bir şekilde ayrılması." paylaşımında bulunmuştu.

ABD yönetimi, uzun süredir siyasi kriz yaşanan Venezuela'da meşru güç olarak tanıdığı muhalif Guaido'yu desteklerken Maduro hükümeti ise Trump'ın çevresindekiler tarafından yanlış yönlendirildiğini savunuyor.

    Ankara'da şimşekler geceyi aydınlattıAnkara'da, akşam başlayan gök gürültülü sağanak yağışla birlikte gök gürültüsü ve şimşekler, tedirginlik yaratırken yıldırım düşme anı kameraya yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bursa'da dehşeti yaşayanlar anlattı: Canımızı zor kurtardık

    Bursa'da dehşeti yaşayanlar anlattı: Canımızı zor kurtardık

    Ve belli oldu! Milyonlarca memur kapsam dışında tutuldu...

    Ve belli oldu! Milyonlarca memur kapsam dışında tutuldu...

    Sokak ortasında park kavgası

    Sokak ortasında park kavgası

    İzmirliler maske takma kuralına uymadı

    İzmirliler maske takma kuralına uymadı

    Sıradaki Haber