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13.08.2020 - 10:42 | | AA

Maduro'nun yardımcısı koronavirüse yakalandı

Venezuela liderinin yardımcısı Rodriguez'in testi pozitif sonuç verdi. Güney Amerika ülkesinde yaklaşık 30 bin vaka kayıtlara geçmiş durumda.

Maduro'nun yardımcısı koronavirüse yakalandı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yardımcısı Jorge Rodriguez'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi.

Venezuela İletişim, Turizm ve Kültürden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19'a yakalandığını ifade etti.

Rodriguez, genel durumunun iyi olduğunu, tecrit önlemlerine uyarak virüsü atlatmak için gereken bakımı alacağını belirtti.

Ülkede Kurucu Meclis Başkanı ve iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi Birinci Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello da geçen ay Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Venezuela'da 29 bin 88 kişide saptanan hastalık nedeniyle 247 kişi hayatını kaybetti.

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