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20.02.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

Mafya babasına müzik dinleme hakkı

İtalya’da cinayet ve mafyayla ilişkili diğer suçlardan ötürü 1999’dan beri hapis yatan mafya babası Domenico Strisciuglio, ilginç bir dava kazandı.

Mafya babasına müzik dinleme hakkı

48 yaşındaki adam, tecrit hücresine CD çalar alıp müzik dinlemek için açtığı davayı kazandı. Strisciuglio tecrit hücresinde müzik dinleyebilmek için hapishane yetkililerine başvuruda bulunmuş fakat olumlu yanıt alamamıştı. Bunun üzerine avukatı olayı mahkemeye taşıyarak sanığının hücresinde televizyon izlemek dışında başka sanatsal ve kültürel aktivitelerle ilgilenebilmesine izin verilmesini istemişti.

Sardinya bölgesindeki Sassari şehrinde görülen duruşmada yargıçlar, müzik dinlemenin kişinin anayasal hakları arasında olduğuna karar verdi. Yerel medyadaki haberlere göre sanığa CD çalar verilmesinin kendisinin “temel haklarından olan kültürel aktivitelerle uğraşma hakkına” uygun olduğu hükmü verildi. Mafya babası 2019’da da gece yarısından sonra televizyon izleme hakkı için mahkemeye başvurmuş ve o davayı da kazanmıştı.

En yakın arkadaşı anlattı: Kocası kıskanmasın diye giyimini bile değiştirdiAntalya'da doktor eşi Yusuf Onur Kaan Bozkurt'un (58) tabancayla vurup öldürdüğü diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt'un (38) en yakın arkadaşı ve danışanı Tuğba Pekdiri Avcı, "Gamze, kocası kıskanmasın diye giyimini bile ona göre ayarlıyordu. Yaşarken melek gibiydi, şimdi melek oldu gitti" dedi.
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