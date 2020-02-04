04.02.2020 - 06:06 | | AA
Malezya, 107 vatandaşını Çin'den tahliye etti
Malezya, yeni tip koronavirüs salgınının merkezi olan Çin'in Vuhan kentinden 107 vatandaşını tahliye etti.
Tahliye işlemi için dün akşam Çin'deki Uluslararası Vuhan Tianhe Havalimanı'na hareket eden AirAsia uçağı, bugün yerel saatle 05.57'de Uluslararası Kuala Lumpur Havalimanı'na iniş yaptı.
Çin'in koronavirüs ile mücadelesine katkı sağlama amaçlı uçağa yüklenen 500 bin lastik eldiven de Vuhan'daki sağlık yetkililerine teslim edildi.
Vuhan'dan tahliye edilen 107 Malezyalı, sağlık kontrolüne tabi tutulduktan sonra iki hafta boyunca karantinada kalacak.
Malezya'nın bu hafta içinde Vuhan'daki diğer vatandaşlarını da ülkeye getirmesi bekleniyor.
Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.