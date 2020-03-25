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25.03.2020 - 09:25 | | AA

Malezya'da corona virüsü önlemleri... O uygulama uzatıldı!

Malezya'da hükümet, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınına karşı ilan ettiği "günlük faaliyetleri sınırlandırma" uygulamasını 14 Nisan'a kadar uzatma kararı aldı.

Malezya'da corona virüsü önlemleri... O uygulama uzatıldı!

Malezya'da Başbakan Muhyiddin Yasin, ulusa sesleniş konuşmasında, covid-19 salgınının yayılmasını önleme amaçlı 18-31 Mart'ta geçerli günlük faaliyetleri kısıtlama uygulamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uygulamanın üzerinden bir hafta geçmesine rağmen salgının ciddi bir şekilde engellenemediğini vurgulayan Muhyiddin, "Vakaların gelecek günlerde de artması bekleniyor. Bu sebeple hükümet, günlük faaliyetlerin sınırlandırılması uygulamasını 14 Nisan'a kadar uzatma kararı almıştır." ifadesini kullandı.

Muhyiddin, "Vatandaşlarımızın gerekli hazırlıkları yapması için bu duyuruyu erken yapma kararı aldık." dedi.

Sokağa çıkan 28 kişi gözaltına alındı
Öte yandan ülke genelinde yasağa uymayıp sokağa çıkan 28 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Malezya'daki covid-19 vaka sayısı 1796'ya yükselirken, şimdiye kadar 17 kişi yaşamını yitirdi. Vakaların 183'ü ise tedavi edildi.

Uzmanı corona salgınının kontrol altına alınacağı tarihi açıkladı! 'Herkes kurallara uyarsa...'Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, corona virüs salgını ile ilgili merak edilen soruları cevapladı. Prof. Dr. Ceyhan, Henüz biz salgının başındayız. Halk kurallara uyarsa yayılım 1 ayda kontrol altına alınır. Sadece yaşlılar değil herkesin evlerine girmesi gerekiyor. Bu durumda okulların erteleneceğini düşünüyorum” dedi.
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