Malikâneden köy evine

Sergei Pugachev (58) Rusya’nın en gözde finans uzmanıydı. “Kremlin’in bankacısı” olarak anılıyordu ve Mezhprombank adıyla banka kurmuştu. Ama 2008’deki kriz sırasında Rus Merkez Bankası tarafından Mezhprombank’taki vergi mükelleflerinin parasından kâr elde etmekle suçlanınca gözden düştü. Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından “hain” ilan edildi. 2011’de ailesiyle İngiltere’de kaçan Pugachev, alacaklıları tarafından milyonları zimmetine geçirdiği gerekçesiyle İngiliz mahkemelerine şikâyet edildi.



Interpol’ün arananlar listesine alınan, Rusya’da malvarlığı dondurulan ve gıyabında 2 yıl hapis cezası verilen finansçı bu sırada Fransa’ya kaçtı. Pugachev’in İngiltere’de yaşayan eşi Kontes Alexandra Tolstoy ise boşanmasına rağmen “yargı”dan kaçamadı. Kontes ile üç çocuğu mahkeme kararıyla 12 milyon sterlinlik malikaneden çıkarıldı. Pugachev’den artık para alamayan kontes, üç çocuğuyla İngiltere’de bir köy evine taşındı. Rus soylu bir aileden geldiği için “kontes” unvanı olan Tolstoy artık her işini kendi yapıyor ve Instagram’da reklam almaya çalışıyor.



