Mariah Carey de şiddet mağduruymuş

50 yaşındaki Carey yazdığı kitapta, çocuk yaşta aile içi şiddete maruz kaldığını, annesinin erkek arkadaşından ölüm tehditleri aldığını, kız kardeşinin kendisine ilaç verip bir kadın satıcısına satmaya çalıştığını itiraf etti. Pop müziğin divası olarak anılan Carey kitabında, genç yaşta evlilik yapmak istememesine rağmen ailesinden “kurtulmak” için 1993 yılında yapımcı Tony Mottola ile ilk evliliğini belirtti.



Mottola’nın bir zorba olduğunu söyleyen Carey, kaçması gerekirse kullanabileceği ve kendisine gereken her şeyi bir çantaya koyup yatağının altına koyduğunu da ifade etti.