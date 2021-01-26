‘Maskeli katil’ sorgulanacak

O tarihte 4 yaşında olan ve bir daha izine rastlanmayan Madeleine McCann’ın başına ne geldiği sorusu hâlâ çözülemedi. Olay aydınlatılmadığı için kapatılmayan davayla ilgili Alman çocuk katili Martin Ney’in ikinci kez sorgulanacağı belirtildi. Alman TV kanalı RTL’deki habere göre, Londra’nın emniyet teşkilatı Metropolitan Polisi, çocuğun kaybolmasıyla ilgili delilleri tekrar tekrar incelerken Ney ile ilgili yeni verilere ulaştı.

O bölgede görüldü

Metropolitan Polisi bu nedenle Almanya’dan Martin Ney’i (49) tekrar sorgulama talebinde bulundu. Üç erkek çocuğu öldürmekten müebbet hapis cezası alan ve 2012’den beri Almanya’da cezaevinde olan Ney’in birden fazla çocuğun ölümüyle ilişkili olduğu tahmin ediliyor. 1990’larda Portekiz’de dolaştığı ve bir süre Algarve bölgesinde kaldığı bilinen Ney, çocukları kaçırdığında maske ve kamuflaj giydiğinden “maskeli katil” olarak anılıyor. Ney, Madeleine’in kaybolması sırasında otelin çevresinde görünen bir adam ile benzerliği nedeniyle 2007 yılında sorgulanmıştı.