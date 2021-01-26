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26.01.2021 - 07:00 |

‘Maskeli katil’ sorgulanacak

İngiliz doktor çift Kate-Gerry McCann’ın kızı Madeleine, 2007’de tatile gittikleri Portekiz’in Algarve bölgesindeki Praia da Luz beldesinde kaldıkları villa otelin odasından kaçırılmıştı.

‘Maskeli katil’ sorgulanacak

O tarihte 4 yaşında olan ve bir daha izine rastlanmayan Madeleine McCann’ın başına ne geldiği sorusu hâlâ çözülemedi. Olay aydınlatılmadığı için kapatılmayan davayla ilgili Alman çocuk katili Martin Ney’in ikinci kez sorgulanacağı belirtildi.  Alman TV kanalı RTL’deki habere göre, Londra’nın emniyet teşkilatı Metropolitan Polisi, çocuğun kaybolmasıyla ilgili delilleri tekrar tekrar incelerken Ney ile ilgili yeni verilere ulaştı.

O bölgede görüldü

Metropolitan Polisi bu nedenle Almanya’dan Martin Ney’i (49) tekrar sorgulama talebinde bulundu.  Üç erkek çocuğu öldürmekten müebbet hapis cezası alan ve 2012’den beri Almanya’da cezaevinde olan Ney’in birden fazla çocuğun ölümüyle ilişkili olduğu tahmin ediliyor. 1990’larda Portekiz’de dolaştığı ve bir süre Algarve bölgesinde kaldığı bilinen Ney, çocukları kaçırdığında maske ve kamuflaj giydiğinden “maskeli katil” olarak anılıyor. Ney, Madeleine’in kaybolması sırasında otelin çevresinde görünen bir adam ile benzerliği nedeniyle 2007 yılında sorgulanmıştı. 

‘Maskeli katil’ sorgulanacak

 

Mobilya atölyesinde çıkan yangın evlere de sıçradıAdana'da 3 katlı binanın altında bulunan mobilya atölyesinde çıkan yangın korkuttu. Tüm atölyeyi saran alevler binanın iki katındaki evlere de sıçradı. Evlerde oturanlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
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