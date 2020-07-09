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09.07.2020 - 07:00 |

Maskesini çıkarttı ‘İyiyim’ dedi!

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından yaptığı açıklama için, gazetecilerin karşısında maskesini çıkarttı, “Yüzüme bakın gayet iyiyim!” dedi.

Maskesini çıkarttı ‘İyiyim’ dedi!

 

Bolsonaro tedavisi için, ABD Başkanı Donald Trump’ın da önerdiği “tartışmalı” sıtma ilacı hidroksiklorokin ile azitromisin kullandığını da açıkladı.

Koronavirüsü “yağmura yakalanmaya” benzeten Bolsonaro, “Bir gün hepimiz ıslanacağız” dedi. Salgın süresince koronavirüsü “gribe” benzeterek önlem almayan 65 yaşındaki Bolsonaro, maske takmaya karşı olduğu için yargı kararıyla maske takmaya zorlanmıştı.

Gantz karantinada

Maskesini çıkarttı ‘İyiyim’ dedi

Öte yandan, İsrail Savunma Bakanı ve Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz’ın da koronavirüse yakalanan bir kişiyle temas kurması nedeniyle kendini karantinaya aldığı açıklandı. Daha önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Sağlık Bakanı Yaakov Litzman’ın koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle önlem amaçlı olarak kendisini karantinaya sokmuştu.

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