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06.07.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

‘Maxwell’in geleceği Epstein gibi olabilir’

ABD’de 18 yaşından küçük kızlara cinsel istismarda bulunan Epstein davasının en önemli ikinci ismi Ghislaine Maxwell’in tutuklanmasının yankıları sürüyor. Maxwell’in sırdaşı olan yakın arkadaşı Laura Goldman, Maxwell’in Jeffrey Epstein’ın kontrolü altında olduğunu ve onunla evleneceğine inandığını söyledi.

‘Maxwell’in geleceği Epstein gibi olabilir’

1990’larda partilerinde onunla tanıştıktan sonra Maxwell ile yakınlaşan Goldman, BBC Radio Four’un programında arkadaşının “aynı zamanda Epstein’ın kurbanı” olduğunu iddia etti. Epstein’in kurbanlarını temsil eden Spencer Kuvin de Dailymail’e verdiği röportajda, Maxwell’in geleceğinin Epstein gibi olabileceğini söyledi. Epstein hücresinde intihar etmişti ancak öldürüldüğüne dair de iddialar bulunuyor. Kuvin, Maxwell’in “çok fazla şey bildiğini” ve güçlü insanların kilitli olsa bile onu susturmak isteyebileceğini ya da kendisinin intihar edebileceğini öne sürdü.

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