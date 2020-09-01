Maymun kıtlığı başladı: Aşı geliştiricileri denek bulamıyor

Kovid-19'a yönelik aşı çalışmalarını hız kesmeden sürdüren ABD'li bilim insanları, denek maymun kıtlığıyla karşı karşıya.

California Ulusal Primat Araştırma Merkezi'nde bulaşıcı hastalık uzmanı Koen Van Rompay "Ülke çapında büyük bir kıtlık var" diye konuştu.

ABD'deki primat araştırmaları halihazırda pahalıydı ve görünüşe göre koronavirüs salgınıyla birlikte daha da zorlaştı.

Araştırma firması Bioqual'in CEO'su Mark Lewis, "Artık hiç Hint şebeği bulamıyoruz. Tamamen tükendiler" ifadelerini kullandı.

Ulusal Primat Araştırma Merkezleri, araştırmalarda en çok kullanılan maymun türünün Hint şebekleri olduğunu belirtiyor.

New York Post'un The Atlantic'ten aktardığına göre maymun krizi, salgının hayvanlara yönelik talebi artırmasından ve Çin'den sağlanan tedariğin azalmasından kaynaklanıyor.

ABD'nin geçen yıl ithal ettiği yaklaşık 35 bin maymunun yüzde 60'ını Çin sağlamıştı. Ancak ülke, Kovid-19 krizinin başlamasıyla ihracatı durdurmuştu.

Maymunlar, ABD'deki biyomedikal araştırmalarda kullanılan hayvanların yaklaşık yüzde 0,5'ini oluşturuyor. Ancak insanlı deneylerden önceki son aşamada devreye girdikleri için büyük önem taşıyor.

Öte yandan, araştırmalar gereği Kovid-19'la enfekte edilen maymunların Hayvan Biyogüvenliği Seviye 3 laboratuvarlarında tutulması gerekiyor ve ABD'de bu laboratuvarlardan sınırlı sayıda bulunuyor.

Van Rompay, çalıştığı araştırma merkezinin, Kovid-19'un potansiyel tedavilerini test etmek isteyen şirketler tarafından sürekli arandığını söyledi.

Araştırmacı, "Onlara şunu söylemek zorunda kalıyorum: ‘Üzgünüm, araştırmanızı gerçekleştirme iznimiz yok'" dedi.

Kaynak: Independent Türkçe