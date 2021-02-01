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01.02.2021 - 13:54 | | AA

Medvedev: Dağlık Karabağ Türkiye ile müzakere edilmeli

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Dağlık Karabağ meselesini Türkiye ile müzakere etmenin "bölgenin gerçeği" olduğunu belirtti.

Medvedev: Dağlık Karabağ Türkiye ile müzakere edilmeli

Medvedev, bir grup Rus gazeteciye verdiği röportajda, Dağlık Karabağ meselesinin çözümünde Türkiye'nin rolü ve Rusya'nın, Türkiye'nin bu rolünden korkup korkmadığı sorusunu cevapladı.

Türkiye'nin, Rusya'nın komşusu ve çok önemli bir ortağı olduğunu vurgulayan Medvedev, aynı zamanda Türkiye'nin, Azerbaycan ile de yakın ilişkisine dikkat çekti.

Moskova ve Ankara'nın verimli bir diyalog kurduğunu kaydeden Medvedev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Karabağ konusunda sürekli görüştüğünü ve Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi'nin kurulması kararını aldığını anımsattı.

Bu merkezin, bölgedeki genel istikrarın unsuru olduğunu belirten Medvedev, "Ama bunu uzun vadeli bir politikanın unsuru olarak değerlendirmezdim veya burada komplo teorisi üretmekten kaçınırdım. Bölgemizde var olan gerçekleri göz önünde bulundurmak zorundayız. Gerçek ise şu ki bugün, bu meselenin Türkiye'den ortaklarımızla müzakere edilmesi gereklidir." ifadesini kullandı.

Medvedev ayrıca Karabağ'ın statüsü ile ilgili meselenin çözülmediğini hatırlatarak, şimdilik bu konunun tartışılmaması gerektiğini ve ertelemenin daha iyi olduğunu kaydetti.

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