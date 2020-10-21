Yenilenen dershanenin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine, Kosova EÄŸitim ve Bilim BakanÄ± RamÃ« Likaj, TÃ¼rkiye'nin PriÅŸtine BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Ã‡aÄŸrÄ± Sakar, Yakova Belediye BaÅŸkanÄ± Ardian Gjini, TÃ¼rk Temsil Heyet BaÅŸkanÄ± Albay SavaÅŸ Yanar ile TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (TÄ°KA) PriÅŸtine KoordinatÃ¶rÃ¼ Cihan DinÃ§er'in yanÄ± sÄ±ra Ã¶ÄŸretmen ve Ã¶ÄŸrenciler katÄ±ldÄ±.Â

AÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±n ardÄ±ndan gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan Bakan Likaj, TÃ¼rk devletinin Kosova savaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda Kosova'da barÄ±ÅŸÄ± tesis etmekte ve sonrasÄ±nda Ã¼lkenin kurulmasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k yardÄ±mlarÄ± olduÄŸunu aktardÄ±.Â

Likaj, "Ã–zellikle salgÄ±nla yÃ¼z yÃ¼ze olduÄŸumuz bu zor dÃ¶nemde olaÄŸanÃ¼stÃ¼ bir yardÄ±m. Bir kez daha yardÄ±m iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ederken, gelecekte ortak olduÄŸumuz projeler iÃ§in TÃ¼rk BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine ve TÃ¼rk hÃ¼kÃ¼metine iÅŸ birliÄŸi teklif ediyorum." ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â

"TÃœRK ASKERÄ° DÃœNYANIN DÃ–RT BÄ°R YANINDA BARIÅžA VE Ä°STÄ°KRARA KATKI SUNUYOR"Â

BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Sakar da Kosova halkÄ± ile TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki kardeÅŸlik iliÅŸkilerine uygun ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸtirdikleri projeler ile gururlandÄ±klarÄ±nÄ± vurguladÄ±.Â

Sakar, "TÃ¼rk askeri bildiÄŸiniz gibi baÅŸlangÄ±Ã§tan bu yana Kosova'da dostlarÄ±mÄ±zÄ±n yanÄ±nda TÃ¼rkiye'nin desteÄŸini gÃ¶steriyor. Burada da dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±nda olduÄŸu gibi barÄ±ÅŸa ve istikrara katkÄ± sunuyor." dedi.Â

Belediye BaÅŸkanÄ± Gjini de eÄŸitim alanÄ±ndaki baÄŸÄ±ÅŸlarÄ± belediye olarak son derece memnuniyetle karÅŸÄ±ladÄ±klarÄ±nÄ± ve TÃ¼rkiyeâ€™ye sadece bu baÄŸÄ±ÅŸ iÃ§in deÄŸil, son yÄ±llarda yapÄ±lan diÄŸer baÄŸÄ±ÅŸlar iÃ§in de teÅŸekkÃ¼r ettiÄŸini ifade etti.Â

SaÄŸlÄ±k Lisesi son sÄ±nÄ±fÄ± Ã¶ÄŸrencilerinden Enes Bekolli, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¼niversite eÄŸitimine TÃ¼rkiyeâ€™de devam etmek istediÄŸini sÃ¶yledi.Â

Lisenin koÅŸullarÄ±nÄ±n Ã¶nceleri pratik yapmaya uygun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Bekolli, "TÃ¼rk ordusunun yaptÄ±ÄŸÄ± yatÄ±rÄ±m sayesinde nihayet bÃ¶yle bir dershanede mesleki uygulama yapabileceÄŸimiz iÃ§in Ã§ok mutluyum." dedi.

Hysni Zajmi SaÄŸlÄ±k Lisesi'nin fizyoterapi dershanesinin yenilenmesi projesi kapsamÄ±nda dershanenin aydÄ±nlatma sistemi dahil olmak Ã¼zere bakÄ±m ve onarÄ±mÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.Â

Fizyoterapi alanÄ±nda kullanÄ±lan elektro terapi cihazlarÄ±, aÄŸÄ±rlÄ±k setleri gibi birÃ§ok eÄŸitim malzemesinin temin edildiÄŸi liseye dizÃ¼stÃ¼ bilgisayar, projeksiyon cihazÄ± gibi temel eÄŸitim malzemeleri de baÄŸÄ±ÅŸlandÄ±.