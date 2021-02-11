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11.02.2021 - 10:43 | | AA

Meksika, Çin ilaç şirketinin geliştirdiği aşısının acil kullanımını onayladı

Meksika, Çin ilaç şirketi CanSino'nun geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ülkede acil kullanımına onay verdi.

Meksika, Çin ilaç şirketinin geliştirdiği aşısının acil kullanımını onayladı

Sağlık Risklerine Karşı Koruma Federal Komisyonuna (COFEPRIS), CanSino tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının acil kullanımı için yetki verildi.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "CanSino aşısının acil kullanımı için COFEPRIS'ten gerekli yetkinin alındığını bildirmekten memnuniyet duyarım." ifadesini kullandı.

Aşının Ekim 2020'den bu yana 14 bin 425 gönüllü üzerinde uygulandığını belirten Ebrard, sonuçların başarılı olduğunu söyledi.

Meksika, 9 Aralık 2020'de Çinli ilaç şirketinden 35 milyon doz aşı alımı için ön anlaşma imzaladığını duyurmuştu.

Meksika 168 bin 432 ile dünyada Kovid-19 kaynaklı en fazla ölümün gerçekleştiği 2'nci ülke olurken, vaka sayısında ise 1 milyon 946 bin 751 ile 13'üncü sırada yer alıyor.

 

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