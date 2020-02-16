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16.02.2020 - 07:00 |

Meksika, ‘kadın cinayeti ülkesi’

Meksika’nın başkenti Mexico City’de 25 yaşındaki bir kadının erkek arkadaşı tarafından öldürülmesini ve kadının parçalanmış cesedinin bazı gazetelerde yayımlanmasını protesto etmek için çok sayıda kişi yürüyüş düzenledi.

Meksika, ‘kadın cinayeti ülkesi’

Çoğu kadın olan göstericiler, kadın cinayetlerine karşı çıkan ve “sorumlu gazetecilik” çağrısı yapan sloganlar attı. Göstericiler, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador’un ailesiyle birlikte kaldığı sarayın kapılarından birine kırmızı boya fırlattı ve duvara “Kadın cinayeti ülkesi’ yazısını yazdı.

Göstericiler daha sonra sağanak yağmur altında, Escamilla’nın cesedinin fotoğrafını yayınlayan La Prensa gazetsinin bürosuna yürüdü. Ingrid Escamilla adlı kadın, birlikte yaşadığı erkek tarafından bıçaklanarak öldürülmüş, Eric Francisco Robledo, kadının derisini yüzüp cesedini parçalamıştı. Bazı gazetelerin cesedin fotoğrafını yayımlaması infilale neden olmuştu.

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