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29.01.2021 - 06:08 | | AA

Meksika koronavirüs kaynaklı ölümlerde Hindistan'ı geçti

Meksika, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerde 155 bini aşarak Hindistan'ı geride bırakıp dünyada en çok ölümün yaşandığı ülkeler sıralamasında 3'üncü oldu.

Meksika koronavirüs kaynaklı ölümlerde Hindistan'ı geçti

 

Sağlık Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1506 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 155 bin 145'e yükseldi.

Böylece Meksika, Kovid-19 salgınında şimdiye kadar 154 bin 47 kişinin öldüğü Hindistan'ı geçmiş oldu.

Ülkede 18 bin 670 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 825 bin 519'a çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika'da hastalıktan iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 376 bin 73 olarak açıklandı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Balıkesir'de işçi servisi tırla çarpıştıBalıkesir'in Bandırma ilçesinde, işçi servisi ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.
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