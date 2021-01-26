Meksika Rusya'dan 24 milyon doz Sputnik V aşısı alacak

Twitter hesabından aşı haberini paylaşan Lopez Obrador, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptıkları telefon görüşmesinde iki ülke ilişkilerini değerlendirmelerinin yanı sıra aşı konusunu da konuştuklarını kaydetti.
Putin'i Meksika'ya davet ettiğini belirten Lopez Obrador, "Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda sohbet ettik. Samimiyetini ve sevecenliğini gösterdi. 2 ay içerisinde bize 24 milyon doz Sputnik V aşısı gönderme kararından ötürü kendisine teşekkür ettim." ifadelerini kullandı.
Meksika'da bugüne kadar 1 milyon 763 bin 219 kişi Kovid-19'a yakalanırken salgın nedeniyle 149 bin 614 kişi yaşamını yitirdi.
Mobilya atölyesinde çıkan yangın evlere de sıçradıAdana'nın merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'ndeki bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Atölyeyi saran alevler, işyerinin üst katındaki iki daireye de sıçradı. Evlerde oturanlar tahliye edilirken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Söndürme çalışmaları sürdürülüyor.