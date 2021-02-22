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22.02.2021 - 11:35 | | AA

Meksika'da askeri uçak düştü

Meksika’da askeri uçağın düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'da askeri uçak düştü

Meksika Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sabah erken saatlerde hava kuvvetlerine ait Learjet 45 XR tipi askeri uçağın Veracruz eyaletinin başkenti Xalapa’da düştüğü belirtildi.

Kazada 6 askerin öldüğü ifade edilen açıklamada, uçağın düşme sebebine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Yerel basında yer alan haberlerde, uçağın havaalanına iniş yaptığı sırada pistten çıktığı ve alev aldığı kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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