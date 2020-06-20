MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Meksika'da belediye başkanı corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti!
ABONE OL
20.06.2020 - 11:06 | | AA

Meksika'da belediye başkanı corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti!

Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 50 yaşındaki Nunez, 2017'den bu yana Acaponeta Belediye Başkanı olarak görev yapıyordu.

Meksika'da belediye başkanı corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti!

Meksika'nın kuzeyindeki Nayarit eyaletine bağlı Acaponeta kentinin Belediye Başkanı Jose Humberto Arellano Nunez, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Meksika basınındaki haberlere göre, yetkililer, virüs nedeniyle geçen haftadan bu yana hastanedeki yoğun bakım tedavisi devam eden belediye başkanının, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadığını söyledi.

50 yaşındaki Nunez, 2017'den bu yana Acaponeta Belediye Başkanı olarak görev yapıyordu.

YAKLAŞIK 20 BİN KİŞİ ÖLDÜ

Meksika'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 647 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 kaynaklı can kaybı 647 artarak 20 bin 394’e yükseldi.

 

Kumarhabe baskınında duşakabine saklandı!Son dakika İstanbul Yeşilköy'de kafe olarak işletilen bir mekâna kumar oynattığı iddiası üzerine gece saatlerinde baskın düzenlendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dilek Hemşire'nin adı yıllardır çalıştığı ameliyathanede ölümsüzleşti

Dilek Hemşire'nin adı yıllardır çalıştığı ameliyathanede ölümsüzleşti

Milyonları ilgilendiriyor! O maaş kesiliyor çünkü…

Milyonları ilgilendiriyor! O maaş kesiliyor çünkü…

İşte ikinci el fiyatı sıfır fiyatını geçen otomobiller

İşte ikinci el fiyatı sıfır fiyatını geçen otomobiller

Son dakika... LGS'nin birinci oturumu sona erdi

Son dakika... LGS'nin birinci oturumu sona erdi

Sıradaki Haber