Meksika'da belediye başkanı corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti!

Meksika'nın kuzeyindeki Nayarit eyaletine bağlı Acaponeta kentinin Belediye Başkanı Jose Humberto Arellano Nunez, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Meksika basınındaki haberlere göre, yetkililer, virüs nedeniyle geçen haftadan bu yana hastanedeki yoğun bakım tedavisi devam eden belediye başkanının, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadığını söyledi.

50 yaşındaki Nunez, 2017'den bu yana Acaponeta Belediye Başkanı olarak görev yapıyordu.

YAKLAŞIK 20 BİN KİŞİ ÖLDÜ

Meksika'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 647 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 kaynaklı can kaybı 647 artarak 20 bin 394’e yükseldi.