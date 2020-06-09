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09.06.2020 - 09:54 | | AA

Meksika'da corona virüs nedeniyle son 24 saatte 354 kişi öldü

Son dakika haberine göre, Meksika'da son 24 saatte 354 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Meksika'da corona virüs nedeniyle son 24 saatte 354 kişi öldü

Meksika Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 354 artarak 14 bin 53'e yükseldi.

Ülkede Covid-19 vaka sayısı da 2 bin 999 artışla 120 bin 102'ye çıktı.

Meksika'da 27 Mayıs'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

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