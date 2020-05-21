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21.05.2020 - 19:01 | | AA

Meksika'da covid-19 nedeniyle son 24 saatte 424 kişi öldü

Latin Amerika ülkesi Meksika'da, yeni tip corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 424 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'da covid-19 nedeniyle son 24 saatte 424 kişi öldü

 

Meksika Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 vaka sayısı 2 bin 248 artarak 56 bin 594'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 424 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 6 bin 90'a çıktı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı da 38 bin 876 oldu.

Meksika'da ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

Oğlunu ve yengesini öldüren kadın, 'Ali fazla acı çekmesin diye öldürdüm'Adıyaman’da, bipolar hastalığı nedeni ile tedavi gören Zeynep D. (27), tartıştığı yengesi Sultan D. (36) ile kendi oğlu Ali D.'yi (7) boğazından bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası kaçan Zeynep D., sokakta dolaşırken yakalandı. Gazetecilerin oğlunu neden öldürdüğünü sorması üzerine de, "Ali fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım" dedi.
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