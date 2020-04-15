Meksika'da covid-19'dan ölenlerin sayısı 406'ya çıktı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 74 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 406'ya, vaka sayısı 5 bin 399'a ulaştı. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı ise 1058'e çıktı.
Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülke genelinde 23 Mart-19 Nisan tarihlerinde ilan edilen acil durumun 30 Nisan'a kadar uzatıldığını açıklamıştı.
Hafta sonu gazete dağıtımıyla ilgili önemli açıklamalarMilliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı ve CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma yasağının olmasıyla birlikte gazetelerin dağıtımına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.